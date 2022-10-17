ميلود الأسود: البعض لا يريد السماح لسيف الإسلام الترشح للرئاسة والنواب يترك القرار للشعب

قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود، إن بعض الأطراف لا تريد السماح لسيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر بالترشح لسباق الرئاسة.

وذكر الأسود في تصريحات صحفية أن البعض لا يريد القبول بمواد وبنود في القاعدة الدستورية تسمح لأسماء معينة بالترشح لسباق الرئاسة.

وأوضح أن نقطة الخلاف الرئيسية لاتزال قائمة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية.

وأشار ميلود إلى أن مجلس النواب يرى عدم وضع أي بنود تسمح بإقصاء أي شخصية، وترك القرار للشعب.

وأكد النائب أن التقدم في ملف الانتخابات مرهون بحدوث تقدم وانفراج حقيقي في ملف توحيد الجيش، وملف المصالحة الوطنية، لتكون هناك ضمانات ممكنة لقبول النتائج.