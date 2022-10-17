حدد مصرف ليبيا المركزي  سعر صرف الدولار اليوم  الاثنين 5.0466 دينار ليبي
فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 5.270 دينار مقابل الدولار الواحد
وفيما يلي اسعار بعض العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في سوق المشير بالعاصمة طرابلس اليوم الاثنين 17 – 10  – 2022
مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة
  1 دولار = 5.260 دينار  ليبي
 1 يورو =  5.130 دينار ليبي
1 جنيه استرليني 5.920 دينار  ليبي
1 دينار ليبي = 0.63 دينار تونسي ( في بن قردان )  
حوالات دبي & تركيا =  5.300  دينار  ليبي
أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين فهي بين  انخفاض وارتفاع بسيط وكانت كما يلي :
  الدولار الامريكي = 5.0466 دينار ليبي
 اليورو  = 4.9156 دينار ليبي
الجنيه الاسترليني = 5.6921 دينار ليبي
الفرنك السويسري = 5.036 دينار ليبي    
100 ين ياباني =  3.39 دينار ليبي
 الريال السعودي =  1.3433 دينار ليبي
الدرهم الاماراتي = 1.374 دينار ليبي
الدينار التونسي = 1.5381 دينار ليبي
 الدرهم المغربي = 0.4576 دينار ليبي
 الليرة التركي = 0.2715 دينار ليبي
 الايوان الصيني = 0.709 دينار ليبي