ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

17 October, 2022

حدد مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 5.0466 دينار ليبي

فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 5.270 دينار مقابل الدولار الواحد

وفيما يلي اسعار بعض العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في سوق المشير بالعاصمة طرابلس اليوم الاثنين 17 – 10 – 2022

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة

1 دولار = 5.260 دينار ليبي

1 يورو = 5.130 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 5.920 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.63 دينار تونسي ( في بن قردان )

حوالات دبي & تركيا = 5.300 دينار ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين فهي بين انخفاض وارتفاع بسيط وكانت كما يلي :

الدولار الامريكي = 5.0466 دينار ليبي

اليورو = 4.9156 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني = 5.6921 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 5.036 دينار ليبي

100 ين ياباني = 3.39 دينار ليبي

الريال السعودي = 1.3433 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 1.374 دينار ليبي

الدينار التونسي = 1.5381 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.4576 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.2715 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.709 دينار ليبي