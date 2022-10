التائب يعلن انطلاق الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير القانونية داخل نطاق بلدية تاجوراء

ليبيا – أعلن المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب عن انطلاق الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير القانونية داخل نطاق بلدية تاجوراء.

التائب أكد في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أنّ الحملة تستهدف الأنشطة التجارية والصّناعية بهدف إزالة التوصيلات غير القانونية والحدّ من الفاقد التجاري وتسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة.

وتأتي الحملة التي انطلقت في سبتمبر الماضي في عديد البلديات داخل العاصمة طرابلس في إطار الجهود التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء للتقليل من الأحمال المتزايدة والانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي الذي يرجع لعدّة أسباب بينها التوصيلات غير القانونية.

