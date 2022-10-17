زهيو: مؤتمر برلين “مظلة دولية” لأي تسوية سياسية تحصل في ليبيا

الوطن|رصد

صرّح المرشح الرئاسي، أسعد زهيو، أنّ المؤتمر الذي عُقد في برلين يعدّ مظلة دولية لأيّ تسوية سياسية تحصل في ليبيا، حيث غاب في مؤتمر برلين واحد الطرف الليبي وحضر الطرف الأجنبي الذي تحدث عن الدول المنخرطة في الملف الليبي.

وأضاف زهيو أنّ مؤتمر برلين 2 جاء في مناقشة الانقسام الحاصل في ليبيا، ونتج عنه تشكيل لجنة حوار سياسي، مشيرًا إلى أنّ هذا لم يكن حلا بل معالجة وقتية.

وتابع المرشح أنّ الأمم المتحدة في برلين 3 مازالت لا تريد التوجه إلى جذور الأزمة معالجتها، بل تناقش السلطة والصراع عليها، والانقسامات السياسية في ليبيا، مؤكدًا على ضرورة التوجه نحو حلّ القضايا والأزمات الداخلية في ليبيا التي ستقودنا لمعالجة مشكلة السلطة.