موقع تركي: أردوغان يجهز لليبيا مشروعا بقيمة 13 مليار يورو

قال موقع “أتلاير” التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب ردوغان يستغل الأزمة التي تمر بها المنطقة، لتعزيز رغباته لتدشين الدولة العثمانية الجديدة.

الموقع أضاف أن أردوغان يسعى لتدشين خط غاز جديد من ليبيا ليعزز مكاسبه الأوروبية، منوها بأن تركيا تلعب أكثر من دور دبلوماسي حاليًا بالوساطة بين موسكو و كييف، وفي المقابل تضغط للقبول بفكرة إنشاء خط الغاز التركي الإفريقي عبر ليبيا.

ولفتت إلى أن أنقرة تُجهز لليبيا مشروعًا بقيمة 13 مليار يورو، والتي فضلتها على الجزائر، لأن السلطات في ليبيا ستكون شروطها أقل أثناء التفاوض.

ونوهت بأن تركيا لجأت إلى ليبيا لتدشين خط الغاز الإفريقي لأوروبا، لأن موقعها الجغرافي أفضل لوجيستيًا، حيث يتعين عليه العبور من تشاد فقط، بعكس الخط الجزائري.