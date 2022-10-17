ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 October, 2022

أعلن المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب عن انطلاق الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير القانونية داخل نطاق بلدية تاجوراء.

و أكد التائب أنّ الحملة تستهدف الأنشطة التجارية والصّناعية بهدف إزالة التوصيلات غير القانونية والحدّ من الفاقد التجاري وتسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة.

وتأتي الحملة التي انطلقت في سبتمبر الماضي في عديد البلديات داخل العاصمة طرابلس في إطار الجهود التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء للتقليل من الأحمال المتزايدة والانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي الذي يرجع لعدّة أسباب بينها التوصيلات غير القانونية.