بدء توزيع كتب الثانوية على مدارس سرت

بدأ قسم شؤون المخازن بمراقبة التعليم سرت، اليوم الإثنين، توزيع الكتب المدرسية على المدارس الثانوية في المدينة وضواحيها.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمراقبة، محمود عبدالسيد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الكتب المتبقية، والخاصة بالقسم العلمي، ستصل تباعا خلال الأسبوع الجاري.

توزيع الكتب المدرسية على البلديات

وشرعت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة صباح اليوم، في توزيع الكتب المدرسية من المخزن الرئيسي للوزارة، إلى المخازن الفرعية بالبلديات.

– توزيع الكتب المدرسية على مخازن «التعليم» في البلديات (فيديو)

وتفقد الوزير موسى المقريف العملية، حيث من المقرر ألا تتجاوز عشرة أيام، حسب تصريح سابق لمدير مركز المناهج التربوية والبحوث التعليمية، كامل الويبة.