المنفي يستقبل وزير خارجية الكونغو برازافيل في إطار المصالحة الوطنية بليبيا

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استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، مبعوثًا خاصًا للرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو رئيس اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا.

وقال مكتب رئيس المجلس الرئاسي، إن اللقاء تناول المساعي المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وأضاف المكتب، أن المنفي جدد موقف مجلس الرئاسي الداعي إلى الإسراع بإيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة بمشاركة الليبيين أنفسهم.

وقال، إن المنفي وجه الدعوة لرئيس جمهورية الكونغو برازافيل ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، لزيارة ليبيا، لدعم جهود المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار والسلام.