ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إنّ توحيد المؤسسة العسكرية يجب أن يكون أولولية لأنه جزء أساسي لحل الانقسام السياسي في البلاد.

العرفي بيّن في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن ذهاب رئيسي الأركان العامة للجيش محمد الحداد وعبد الرازق الناظوري لتمثيل ليبيا في اجتماعات أمنية بتونس قبل أيام يعكس الحالة المؤسفة للانقسام المؤسّساتي في البلاد.

