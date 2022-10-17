مستشار قانوني: “النائم” العام استيقظ للقبض على “الأسماك الصغيرة”

الوطن|رصد

اتهم المستشار القانوني عبدالسلام غنيم، النائب العام الليبي الصديق الصور بملاحقته لصغار الفاسدين في ليبيا، دون اتخاذ إجراءات حقيقية بحق رؤوس الفساد.

ووصف غنيم عبر صفحته على “فيسبوك”، الإجراءات النشطة للنائب العام مؤخراً “بذرّ الرماد في العيون”، مضيفاً: “النائم” العام استيقظ من النوم و شاف تقرير ديوان المحاسبة و أصدر قرارات بالقبض على بعض الأسماك الصغيرة الفاسدة ثم عاد إلى النّوم”.

وتابع غنيم أن النائب العام “ترك الحيتان الكبيرة رؤوس الفساد يُواصلون مسيرة الفساد، مع أن مكاتبهم على بُعْد مرمى حجر من مكتبه”.