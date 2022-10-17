الرعيض: أنا فخور بما تقدمه شركة النسيم وبمنافستها للمنتجات العالمية

أعرب محمد الرعيض، رجل الأعمال ورئيس شركة النسيم للصناعات الغذائية وعضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية، عن فخره بما تقدمه شركته “النسيم” للصناعات الغذائية، من منتجات الألبان والزبادي والعصائر، في ذكرى اليوم العالمي للغذاء.

كتب قائلا في بيان: “فخور بما تقدمه الشركة من جودة وحجم إنتاج تنافس بهما محليا وعالميا لتعكس احترافية وإتقان فريق ضخم من الكوادر الوطنية بمصانع الشركة” وفق قوله.

أضاف: “إن فتح المجال أمام القطاع الخاص، وتشجيعه ودعمه يعد خطوة هامة لتوطين الصناعات في مختلف المجالات، وبالتالي رفع مستويات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل للعناصر الوطنية، وتحسين ظروف الاقتصاد الليبي” وفق قوله.