دبلوماسي أمريكي: توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة أمور أساسية لتجنب الصراع

أكد القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أوردمان، أن التقدم نحو توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها أمورا أساسية لتجنب الصراع ودفع عملية الانتقال السياسي في ليبيا.

وبين أوردمان في تسجيل مصور أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه تعزيز السلام وتأمين سيادة ليبيا واستقرارها على المدى الطويل على النحو الذي يدعو إليه الشعب الليبي مشددا على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي في هذا الجهد.

وأعرب أوردمان عن سعادته بلقاء مسؤولين عسكريين ليبيين هذا الأسبوع يمثلون الشرق والغرب على حد سواء لحضور المعرض الدولي للفضاء والدفاع في مدينة الحمامات بتونس وبين الولايات المتحدة ملتزمة بدعم التقدم الذي تقوده ليبيا لإعادة توحيد الجيش الليبي تحت قيادة مدنية منتخبة ديمقراطيا.

وأشاد الدبلوماسي الأمريكي بالجهود التعاونية لرئيسي الأركان في المنطقتين الشرقية والغربية عبد الرزاق الناظوري ومحمد الحداد واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتعزيز المصالحة الوطنية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار عام 2020.

وأضاف أن الشعب الليبي يستحق أن يكون له جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة بلاده كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل ليبيا موحدة.