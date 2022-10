عبد المولى: استدعاء الحكومة الليبية للاستماع إليها ولكيفية عملها ليس للمساءلة بل للتشاور معها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إن جلسة مجلس النواب القادمة ستناقش المكان الشاغر لنائب رئيس مجلس النواب من الجنوب.

عبد المولى أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أنه سيتم مناقشة القانون الموحد للمرتبات وبعض القوانين المعطلة منذ فترة ومقترح المحكمة الدستورية.

ولفت إلى استدعاء الحكومة الليبية للاستماع إليها وكيفية عملها في هذه الظروف وما هي الخدمات التي يمكنها تقديمها والصعوبات التي تواجهها ليس للمساءلة بل للتشاور معها.

وأوضح أنه تم استدعاء النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة من أجل توضيح تقاريرهم الأخيرة التي تتحدث عن الفساد وللاستفسار عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيالهم، وعن العراقيل أو الصعوبات التي تواجههم.

كما كشف أن المبعوث الأممي الجديد لليبيا عبد الله باتيلي أبلغه أنه سيتواصل مع مجلس النواب ومجلس الدولة وبعض الأعيان لتقريب وجهات النظر.

وشدد على أن هناك توافقًا كبيرًا بين مجلس النواب ومجلس الدولة، سواء أكان على مستوى الجانب التنفيذي أو على مستوى الجوانب الرقابية.

