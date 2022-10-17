المنقوش تزور الأكاديمية الدبلوماسية الصربية في بلغراد

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها زيارة إلى الأكاديمية الدبلوماسية الصربية الواقعة في مقر وزارة الخارجية الصربية، في أولى خطوات الاتفاقية بين ليبيا وصربيا.

استقبل المنقوش وكيل وزارة الخارجية الصربية لشؤون التعاون الثنائي “ألكسندر يانكوفيتش” ومديرة الأكاديمية الدبلوماسية السيدة “مارينا يوفيتشيفيتش” وبحضور سفير ليبيا لدى صربيا السيد محمد بن غلبون.

وخلال اللقاء طالبت المنقوش تفعيل الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، وذلك بتدريب أعضاء من السفارة الليبية كأول خطوة وإمكانية إرسال أعضاء هيئة تدريس من الأكاديمية الصربية لمعهد الدراسات الليبية لإلقاء محاضرات عن الدبلوماسية وتبادل الخبرات في المجال التعليمي الأكاديمي والمفاوضات والعلاقات الدولية والبروتوكل.

وأكدت الوزيرة على أهمية تدريب وتطوير الكوادر الدبلوماسية الليبية، حيث تكون مؤهلة علمياً وعملياً لإحداث نقلة كبيرة في المجال الدبلوماسي الليبي.