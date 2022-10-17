دردور: من يهتفون للعسكر جهلة وفاقدين لعوامل الإنسانية

زعم فرج دردور، الباحث الليبي المقيم في تركيا، أن من يهتفون للعسكر جهلة وفاقدين لعوامل الإنسانية، وفقا لتعبيره.

وقال دردور، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الذين يقدمون العسكرة عن التعليم، ويهتفون للديكتاتورية باستغلال حاجة الناس لتوفير الأمن، باستحضار عامل الخوف وسلب الحريات، نقول لهم تأكدوا بأنكم ستكونون الضحية القادمة”، على حد قوله.

وأضاف “أنتم جهلة رهنتم تفكيركم لغيركم، وفقدتم عوامل الإنسانية التي منحها الله لكم، فلوثوها بالانتماء المجرد عن الفكر”، بحسب وصفه.