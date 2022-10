ليبيا – أكد عميد بلدية نالوت عبد الوهاب الحجام أن المدارس غير مجهزة وتحتاج إلى صيانة سريعة، ولا توجد ميزانيات كافية لذلك.

الحجام أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إلى أنه في فصل الشتاء تصل درجات الحرارة في نالوت إلى تحت الصفر، ويفترض أن تتوفر التدفئة بالمدارس.

ونوّه إلى الحاجة لتوفير مظلات في الساحات المدرسية تحمي الطلبة خلال الطابور الصباحي والاستراحة.

ولفت إلى أنه ما زالت البلدية تُعاني من نقص في الوقود؛ بسبب ضعف الأجهزة الرقابية، ومديرية الأمن، وعمليات تهريب الوقود، وشركات التوزيع مقصرة جدًا بمتابعة المحطات التي تتبعها.

مختتمًا: مشكلة المياه ما زالت قائمة، وراسلنا الحكومة عدة مرات ووزارة الموارد المائية لحل مشكلة المياه، لكن ليس هناك استجابة، و85% من منازل المواطنين لا تصل إليها المياه.

Shares

The post عميد بلدية نالوت: المدارس غير مجهزة وتحتاج لصيانة سريعة ولا توجد ميزانيات كافية لذلك first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية