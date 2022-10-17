المنفي يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الكونغو برازافيل

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل “جان كلود جاكوسو”، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي “دينيس ساسو نغيسو” رئيس اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

تناول اللقاء المساعي المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وجدّد المنفي، موقف المجلس الداعي إلى الإسراع بإيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة بمشاركة الليبيين أنفسهم.

وفي ختام اللقاء وجة المنفي الدعوة لرئيس جمهورية الكونغو برازافيل ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي،لزيارة ليبيا، لدعم جهود المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار والسلام.