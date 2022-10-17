واشنطن تتمسك بإخراج «المرتزقة» من ليبيا وتفكيك الميليشيات

تمسك ليزلي أوردمان، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، بضرورة إخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من البلاد، بجانب نزع سلاح التشكيلات المسلحة وتسريحها، وإعادة دمجها في الأجهزة الأمنية والعسكرية، معتبراً أن هذه الخطوات «أمور أساسية لتجنب الصراع، ودفع عملية الانتقال السياسي في البلاد».

وتحدث أوردمان، في مقطع فيديو نقلته السفارة الأميركية اليوم، عن أهمية توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، وقال إن «الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد قادر على حماية الوطن، ويكون مصدر استقرار وفخر للوطن كله».

وأمام مشهد سياسي يراوح مكانه، سبق أن نجح القادة العسكريون في إحداث بعض الاختراق، من طريق العودة إلى طاولة الحوار، للبحث عن سُبل توحيد المؤسسة التي تعاني الانقسام منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، ومن ثم تفكك وتشتت عناصرها. وبينما رأى القائم بالأعمال أن «مسار توحيد المؤسسة العسكرية محفوف بالتحديات، ولكنه سيساعد ليبيا بشكل كبير بمجرد تحقيقه»، شدد أيضاً على أن «تنفيذ هذه الأهداف يحقق السلام، ويؤمِّن سيادة ليبيا واستقرارها على المدى البعيد».

وأكد أوردمان أن «الولايات المتحدة تقف مع الشعب الليبي في هذا الجهد الساعي إلى توحيد المؤسسة العسكرية»، مثمناً مشاركة ليبيا بوفد عسكري رفيع مشترك في المعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء، في تونس، مؤخراً.

وكان رئيس أركان قوات «الجيش الوطني» الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الفريق أول محمد الحداد، قد شاركا في المعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء الذي أقيم بتونس في الحادي عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

ونوه إلى أن «الشعب الليبي يستحق أن يكون له جيش موحد قادر على الدفاع عن سيادة بلاده، كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطياً تمثل ليبيا موحدة»، كما أشاد بجهود الحداد والناظوري، واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتعزيز المصالحة الوطنية، عبر التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقطعت ليبيا خطوات مهمة في طريق توحيد المؤسسة العسكرية بين شرق البلاد وغربها؛ لكنها تتعثر بسبب الانقسامات السياسية. لعل أهمها اجتماعات القادة العسكريين الليبيين التي احتضنتها القاهرة منذ سبتمبر (أيلول) 2017، وسجلت نجاحاً ملحوظاً على مدار عام ونصف عام، في إحداث تقارب نسبي بخصوص توحيد الجيش، والاتفاق على «الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الأمن القومي، ومجلس القيادة العامة»؛ لكن الحرب التي اندلعت على طرابلس العاصمة في أبريل (نيسان) عام 2019، تسببت في تعطيل مسار التفاوض.

وعاد الليبيون واستبشروا خيراً بزيارة الناظوري إلى طرابلس في يوليو (تموز) الماضي، على رأس وفد عسكري من شرق ليبيا، ولقائهم بنظرائهم في غرب البلاد. وهي الزيارة التي عُدت الأولى من نوعها إلى العاصمة، بعد لقاءين سابقين في سرت. وتمحورت المناقشات حينها حول تذليل الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة العسكرية، واستكمال الخطوات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية، واستكمال اللقاءات بين الناظوري والحداد التي جرى أولها في سرت في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وثانيها في 8 يناير (كانون الثاني) 2022.

وسبق للسفارة الأميركية لدى ليبيا الإشادة بالتقدم الذي أحرزته القيادات العسكرية في مسار توحيد المؤسسة العسكرية، وقالت إن «الولايات المتحدة تضم صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في الإشادة بالتقدم المحرز في المسار الأمني الليبي نحو مؤسسة عسكرية موحدة، بفضل جهود الناظوري والحداد، وكذلك اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)».