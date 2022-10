ليبيا – قال دانييلي روفينيتي الخبير في العلاقات الدولية إن المبعوث الخاص الجديد لليبيا عبدالله باتيلي لديه مهمة صعبة للغاية لأننا نعلم أنه يوجد حكومتان، الحكومة الأولى في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي تحت قيادة فتحي باشاآغا، معتقدًا أن المبعوث الخاص الجديد يجب أن يجد حلًا لخلق حكومة جديدة، حكومة موحدة لأنه من الصعب تنظيم الانتخابات في ظل وجود حكومتين.

روفينيتي وفي مداخلة له عبر برنامج “مدار الغد” الذي بث على قناة “الغد”، أضاف: “الأمر معقد وسوف يكون معقدًا إذا ما قمت بتنظيم انتخابات في هذا الوقت، لذلك فإنني أعتقد أن المبعوث الخاص يجب أن يتحدث مع كل الأطراف في ليبيا وأن يجد مسارًا جديدًا”.

Shares

The post روفينيتي: على باتيلي أن يجد حلًا لخلق حكومة جديدة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية