تقرير بريطاني: مسؤول بحكومة جونسون ضغط على وزراء للاعتراف بشرعية باشاغا

كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن رئيس موظفي رئاسة الوزراء في حكومة بوريس جونسون، مارك فولبروك، ضغط على وزراء بالحكومة للاعتراف بشرعية فتحي باشاغا.

وقالت الصحيفة إن فولبروك، كان يروج أن باشاغا هو رئيس الوزراء الشرعي في ليبيا، ضمن حملة مدفوعة الأجر لتغيير السياسة الخارجية البريطانية.

وذكرت التايمز أن فولبروك، تحصل على أجر مادي من شركة علاقات عامة تدعى “فولبروك ستراتيجيز” في الفترة من أبريل إلى يونيو، لتدشين حملة تأييد لباشاغا في الحكومة البريطانية.

وأضافت أن فولبروك، مارس ضغوطًا على عدد من وزراء حكومته، منها وزيرة الخارجية حينها، ليز تراس، لاستقبال باشاغا خلال زيارته لندن، ولفتت إلى أن فورلبروك نظّم زيارة باشاغا إلى بريطانيا، رغم عدم الحصول على موافقة وزارة الخارجية البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زيارة باشاغا دفعت السفيرة البريطانية للقول إن باشاغا ليس ضيفًا على الحكومة البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن فولبروك سعى لحل مشكلة تنظيمية خاصة بدخول باشاغا إلى بريطانيا، بينما كانت طائرته تحلق منتظرة الهبوط فوق مطار هيثرو في لندن.

ولفتت التايمز إلى أن فولبروك، لا يزال يحتفظ بوجود سياسي في الحكومة البريطانية، حيث يعمل مستشارا لرئيسة الوزراء ليز تراس.