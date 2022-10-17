المنقوش: مدرستنا في صربيا عريقة ولها منفعة علمية

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة المؤقتة، نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها، جولة تفقدية للمدرسة العربية الليبية في جمهورية صربيا والسفارة الليبية هناك؛ وذلك لمتابعة سير العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وتذليل الصعاب والعراقيل التي تواجه المدرسة.

وفي أول يوم دراسي عقب انطلاق العام الدراسي الجديد أكدت الوزيرة خلال لقائها بمعلمي المدرسة على أهميتها العريقة وعلى المنفعة العلمية التي تقدمها، ولما لها أيضاً من آفاق تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، حيث ترجع أصول تأسيسها إلى عام 1997 من قبل السفارة الليبية في بلغراد، وفق قولها.