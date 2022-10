حبس مسؤولين في المصرف التجاري الوطني فرع العزيزية لاختلاسهم 585 ألف دينار من حسابات الزبائن

ليبيا – قررت النيابة العامة حبس مدير فرع المصرف التجاري الوطني بالعزيزية، ومساعده، والمكلَّف بمهام أمن الفرع، وعدد من العاملين فيه، حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيق لاختلاسهم 585 ألف دينار من 40 حسابًا من حسابات الزبائن.

نائب النيابة في مكتب النائب العام وفي وقت سابق، باشر إجراءات التحقيق في واقعات النفاذ غير المشروع إلى أربعين حسابًا تخص زبائن في فرع المصرف التجاري الوطني – العزيزية؛ وإجراء بعمليات مصرفية على تلكم الحسابات تمثَّلت في صورتَي سحوبات نقدية باستعمال صكوك مصرفية غير مدرجة في بيانات حسابات الزبائن؛ وتحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيق طال كلًا من مدير فرع المصرف، ومساعده، والمكلَّف بمهام أمن الفرع، وعدد من العاملين في المصرف الذين نَفَذوا إلى منظومة الحسابات وعمدوا إلى اختلاس خمسمائة وثـمانية وخمسين ألف دينار.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء بعد رفع الدعوى العمومية عليهم عقب حبس المتهمين حبسًا احتياطيًا.

