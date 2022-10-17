ليبيا الان

“لا بد من تغيير نهجها”..امطيرد: لن تنجح البعثة الأممية في حلحلة الأزمة

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

انتقد المحلل السياسي محمد امطيرد المبعوثين الأممين إلى ليبيا خلال العشر سنوات الماضية بسبب عدم قدرتهم على إدارة الأزمة الليبية.

وأشار المحلل السياسي إلى أنه لا بد للبعثة الأممية من تغيير نهجها واستراتيجيتها في التعامل مع الملف الليبي مؤكدا أن فشل المبعوثين السابقين بات لا يعطي الأمل لليبيين مع المبعوث الجديد عبدالله باتيلي.

وأكد المحلل السياسي على أن جميع المبعوثين السابقين أو حتى اللاحقين لليبيا باتوا ينفذون أجندات الدول الأخرى لتحقيق مصالحها على حساب استقرار ليبيا والليبيين.

 

 

الوسوم

#الأزمة الليبية #البعثة الأممية #عبدالله باتيلي #محمد امطيريد ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك