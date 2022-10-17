“لا بد من تغيير نهجها”..امطيرد: لن تنجح البعثة الأممية في حلحلة الأزمة

الوطن|رصد

انتقد المحلل السياسي محمد امطيرد المبعوثين الأممين إلى ليبيا خلال العشر سنوات الماضية بسبب عدم قدرتهم على إدارة الأزمة الليبية.

وأشار المحلل السياسي إلى أنه لا بد للبعثة الأممية من تغيير نهجها واستراتيجيتها في التعامل مع الملف الليبي مؤكدا أن فشل المبعوثين السابقين بات لا يعطي الأمل لليبيين مع المبعوث الجديد عبدالله باتيلي.

وأكد المحلل السياسي على أن جميع المبعوثين السابقين أو حتى اللاحقين لليبيا باتوا ينفذون أجندات الدول الأخرى لتحقيق مصالحها على حساب استقرار ليبيا والليبيين.