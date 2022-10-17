السفير التركي لدى ليبيا: الاتفاقية التركية الليبية بنيت على مبدأ رابح رابح

قال السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا بنيت على أساس على مبدأ رابح رابح الذي يحقق المكسب للطرفين.

وأوضح يلماز في تصريح صحفي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لم تستهدف مصالح أي دولة أخرى، مشيرا إلى أنها يجب أن لا تخضع للابتزاز السياسي.

وتابع يلماز أن بعض البلدان التي ترفض المذكرة سبق لها وأن وقعت اتفاقيات مماثلة مع ليبيا، وأن أنقرة لم تحاسبهم أو تسائلهم على هذه الاتفاقيات.

وأضاف يلماز أن الأطراف السياسة في المنطقة الشرقية من ليبيا، عندما تطلع على نصوص المذكرة بشكل مفصل، فهي لن ترفضها لأنها من صالح ليبيا والليبيين.

وجدد يلماز التأكيد على رغبة أنقرة في فتح قنصليتها بمدينة بنغازي خلال 24 ديسمبر القادم، مرجعا عملية الافتتاح في حال هيأ الليبيون في المنطقة الشرقية الظروف هناك، واصفا إياهم بالأصدقاء.