لا حل إلا بانتفاضة الشعب ضد العبث السياسي..المشير حفتر في كلمته في استعراض بها العسكري

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قال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، إن سبها خط الدفاع عن الهوية الوطنية والأمن القومي.

وأضاف حفتر في كلمة خلال مشاركته في استعراض عسكري بسبها، أن حجم الأموال الطائلة التي أنفقتها الحكومات المتعاقبة في 10 سنوات، كان بوسعها رفع حالة المواطن إلى أعلى المستويات.

وتابع القائد العام :”مازلنا نعمل جاهدين لتطوير قدراتنا لبلوغ أقصى حالات الأمن والاستقرار رغم كل العراقيل”.

وذكر حفتر أن كل المدن تعاني آثار الفشل الحكومي، وحال الجنوب بلغ مرحلة لا تطاق ولم يعد يمكن السكوت عليه.

وأكد القائد العام أنه لا حل إلا بانتفاضة الشعب ضد العبث السياسي الذي فاقم معاناته وضد المتربعين على السلطة كأنها ميراث لهم، ومن يحملون السلاح خارج الجيش والشرطة، والمعرقلين لبناء الدولة، والداعين إلى الكراهية والبغضاء

وقال أيضًا :”نعلن من سبها أن القيادة العامة تفتح أبوابها لكل القوى الوطنية في كل الأوقات ولن تتردد في أقصى ما بوسعها لمساندتها والعمل معها لإنقاذ الوطن”.

وأضاف حفتر :”نعلن جاهزيتنا لحماية الشعب في انتفاضته لتغيير الواقع وماعلى الشعب إلا أن يتقدم لتصدر المشهد وسيجدنا إلى جانبه”.

وأكد القائد العام :”لن تسقط ليبيا مادام في جيشها الوطني قلب ينبض، وما كان لكتائب الجيش أن تؤدي دورها بنجاح لولا تعاونكم معنا”.

وأشار بالقول إلى انه :”يجب الاعتراف بفشل كل المسارات ولا مسار للنجاح إلا الذي يصنعه الشعب”.