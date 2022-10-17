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فؤاد: ليبيا كانت سويسرا أفريقيا قبل عام 1969 ثم أصبحت بقايا دولة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم محمد فؤاد، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي والمقيم في إيطاليا، النظام السابق بالمسؤولية عن تحويل ليبيا منذ 1969 من بلد كان يطلق عليه اسم “سويسرا أفريقيا” إلى بقايا دولة.

كتب قائلًا على فيسبوك: “من المهم جدا إذا أردنا دولة نعيش فيها كما يعيش كل البشر بدلا من هذه المهزلة وهذه الفوضى التى نعيشها اليوم، أن يفهم الناس وخصوصًا الشباب كيف وصلنا الى هذا الحال، وماذا حدث فى الفترة من سنة 1968 الى 2011، وكيف تحولت الدولة التى كانوا يصفونها بسويسرا إفريقيا إلى حطام وبقايا دولة” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

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