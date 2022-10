متخصص في الشؤون الأمنية: هناك نفاق دولي بشأن إخراج الميليشيات المسلحة والمرتزقة من ليبيا

ليبيا – قال الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية فيصل الشريف إنه تم اتخاذ قرار منذ سنتين بإخراج الميليشيات المسلحة والمرتزقة في مدينة سرت ولجنة “5+5” العسكرية أخذت هذا القرار، ولكن عمليًا ما هي الآليات التي تُمكن من إخراج هذه الميليشيات من التراب الليبي؟.

الشريف وفي مداخلة له عبر برنامج”مدار الغد” الذي بث على قناة”الغد” أضاف: “هناك نفاق دولي في هذا القرار؛ لأن هذه الميليشيات الأجنبية ليست كيانات متواجدة بذاتها، هي تعمل ضمن ميليشيات ليبية مسلحة ويقع انتدابها للعمل مع هذه الميليشيات، وبالتالي فالمشكلة أعمق بكثير”.

