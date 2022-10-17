“خلال لقائه السفير الإسباني”.. اللافي: يجب تفعيل المسار الأمني وجمع السلاح

الوطن|متابعات

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع سفير دولة اسبانيا لدى ليبيا “خافيير لاراشي” مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها.

وأشاد اللافي خلال اللقاء بدور اسبانيا في دعم المسار الأمني في ليبيا، عبر استضافتها اجتماع طليطلة المعني بجمع السلاح وإدماج المقاتلين، مؤكداً الحاجة للبناء على توصيات ومخرجات هذا الاجتماع، للمساهمة في حل مشكلة انتشار السلاح.

وشدد اللافي على ضرورة تفعيل المسار الأمني وجمع السلاح، لضمان إنجاح المصالحة الوطنية، والعملية السياسية في ليبيا.

بدوره أكد السفير الإسباني على دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي، وكل ما من شأنه أن يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأبدى السفير خلال اللقاء استعداد بلاده لتقديم كل الدعم، لإنجاح ملف المصالحة الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي، معبراً عن تقدير بلاده لدور المجلس، في المحافظة على المسار السياسي، ونجاحه في ملف المصالحة الوطنية.