العرفي يكشف لـ أخبار ليبيا 24 جدول أعمال جلسة النواب المقررة غدا  

أخبار ليبيا 24

كشف عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، لـ أخبار ليبيا 24 عن جدول أعمال جلسة النواب المقررة غدا الثلاثاء، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم والاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية “تصريف الأعمال” مع دولة تركيا هي محور الجلسة.

وأوضح العرفي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أنه سيتم مناقشة مذكرة التفاهم والاتفاقية مع تركيا على الطاولة، لافتاً إلى أن هذا البند على جدول الأعمال هو الأهم خلال جلسة الثلاثاء.

وأضاف العرفي، “سنبدأ من حيث توقفنا في الجلسة السابقة، وسيتم استدعاء كافة الهيئات والأجهزة الرقابية لكشف التجاوزات الجسيمة والفساد المستشري في حكومة الدبيبة”.

وأشار العرفي إلى أنه سيتم استدعاء رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ومعرفة كيفية الحلول التي يراها لتمويل حكومته.

وأيضا سيتم معرفة كيف ستجري الحكومة الليبية انتخابات المجالس البلدية بالدرجة الأولى الواقعة تحت سيطرة حكومته، خاصة وأن هناك لجنة مركزية لانتخابات المجالس البلدية، وهناك لجنة مركزية مسبقاً في طرابلس، والآن أصبحت لجنتين مركزيتين، ووضع بعض الأسئلة والاستفسارات من قبل النواب والإجابة عليها.