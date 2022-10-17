صدور العدد الحادي عشر من مجلة الرؤية

صدر العدد الحادي عشر من مجلة الرؤية الليبية كدورية شهرية تصدر عن المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني.

المجلة التي تقع في 12 صفحة تصدر تحت إشراف عام من الأستاذ الدكتور مختار مفتاح أبوصاع ورئيس التحرير محمد عمر مليطان.

وقالت المجلة في مقالها الافتتاحي بعنوان المنابر إن أمن ليبيا وسلامتها من أعظم المسؤوليات وأقدس الواجبات ويتوجب على المنابر الإعلامية والدينية والمنصات الاجتماعية القيام بدورها في تحديد الأخطاء وكشف المخططات وفضح المتآمرين والمتآمرات وسماسرة السياسة وخبث الياسات وألا يكون دورها منحصرا في سرد الأخبار والتصريحات والجلوس خلف الشاشات والتحركات والتمركزات في الأقاليم والغابات وتبرير مساوئ ما اقترفوه من مسروقات وثروات.

وشددت المجلة على أن للمنابر الدينية دور لا يمكن تجاهلة فهي من أكثر المواقع تأثيرا من حيث فعاليتها في المجتمع داخل المساجد والساحات وعبر الشوارع والمنتديات خاصة وأن أوضاع ليبيا وما شهدته منذ سنوات في ظل الفساد والمهددات وإهدار الثروات أمور تدفع الإعلاميين وأئمة المساجد والوعاظ إلى تعزيز الخطابات للنهوض بالمرتكزات وعدم السكوت والثبات ومحاربة الموبقات.

وسلطت المجلة الضوء حول نشاطات المركز ومنها ورشة عمل بعنوان “حوكمة الجمعيات والمنظمات الأهلية في ليبيا”.

وتضمنت المجلة العديد من العناوين منها “أمن ليبيا المائي.. المخاطر والتحديات” وكذلك “تأثر الاقتصاد الليبي بالوضع السياسي وبالنفط” كما تناولت المجلة موضوعا حول المصالحة بعنوان “تظل المصالحة هي السبيل لإنقاذ الوطن”.

وتناولت المجلة موضوعا حول الجامعة العربية بعنوان “الجامعة العربية ما لها وما عليها” كما تناولت المجلة موضوعا حول “ذكرى وفاة شيخ المجاهدين عمر المختار”

وفي الرياضة عنونت المجلة “ممثل ليبيا (الأخضر) يتأهل إلى الدور الـ 36 من الكونفدرالية الإفريقية”.