الهادي: المبعوث الأممي الجديد يحمل في حقيبته بعض المبادرات والمقترحات لتحريك المياه الراكدة

ليبيا – اعتقد عضو لجنة المسار الدستوري في مجلس الدولة الاستشاري محمد الهادي أن المبعوث الأممي الجديد يحمل في حقيبته بعض المبادرات والمقترحات لتحريك المياه الراكدة وخلق فرص جديدة لفتح الباب لحلول قد تكون ناجعة ومرضية للأطراف الفاعلة في المشهد السياسي.

الهادي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن أهم المهام التي يجب أن يبدأ بها هي معالجة المسار الدستوري، بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية أو ترضية أي طرف.

ولفت إلى أن أكبر العقبات التي ستواجه المبعوث الأممي هي تدخلات بعض الدول الإقليمية عبر شركائها المحليين أو عبر البعثة الأممية نفسها.

ولفت إلى أن وصول باتيلي إلى ليبيا في ظل هذه الظروف يدل على حجم الصراع الدولي والإقليمي حول الملف الليبي، والسعي للسيطرة على مصادر الطاقة، خاصة أن العالم مقبل على فصل الشتاء.

