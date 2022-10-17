المشير حفتر: نعمل جاهدين لتطوير قدرات تحقيق الأمن والاستقرار رغم العقبات

الوطن|متابعات

أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أن سبها هي خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية والأمن القومي.

وأضاف القائد العام خلال كلمة له خلال عرض عسكري للقوات المسلحة في مدينة سبها “أننا لا زلنا نعمل جاهدين لتطوير قدرات تحقيق الأمن والاستقرار رغم كل العقبات”.

وأشاد المشير حفتر بالعرض العسكري المشرف والكتائب المرابطة في الجنوب والمتأهبة لصد أي عدوان ومشيدا أيضا بالاستقبال الحار الذي وجده في مدينة سبها.

وقال القائد العام إن ما تعانيه مدن الجنوب من تدني الخدمات والحالة المعيشية القاسية لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه مضيفا أن الجنوب يستحق المزيد ولم نفي الجنوب حقه.

وأشار القائد العام خلال كلمته إلى أن حجم الأموال المنفقة خلال 10 سنوات كان كفيلاً بإحداث التنمية والتطور لكنها أهدرت في منظومة الفساد.

وشدد حفتر على أن ليبيا لن تسقط ما دام في جيشها الوطني قلب ينبض وفي نفوس أبنائها إرادة لا تقهر وإصرار على مواجهة التحدي.