اللافي يُثني على دور الاتحاد الإفريقي ومساندته للمجلس الرئاسي بشأن المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

أثنى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الاثنين، على دور الاتحاد الإفريقي ومساندته لجهود المجلس الرئاسي، في المجالات الفنية والاستشارية في مسار المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية مع بعثة الاتحاد الأفريقي المتمثلة في وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، والمبعوث الخاص للرئيس الكونغولي.

وترأس، اللافي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، مع بعثة الاتحاد الافريقي.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، استعرض اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، العديد من القرارات التي اتخادها في الاجتماعات السابقة، في إطار الدعم الافريقي لمشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف لنجاح الملتقى الجامع، ووضع المقترحات التي تعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وحيا اللافي، أعضاء اللجنة الاستشارية على تحملّهم هذه المسؤولية الجسيمة من أجل المضي قُدماً نحو المصالحة والتي تعد السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم الأهلي لليبيا وشعبها.

وأكد اللافي على عزم المجلس الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية، معتبراً أن طريق النجاح لأي حل سياسي يبدأ من نجاح هذا المشروع.

كما أثنى السيد عبد الله اللافي على دور الاتحاد الافريقي على مساندتهم لجهود المجلس الرئاسي، في المجالات الفنية والاستشارية في مسار المصالحة الوطنية، مسترشداً في ذات الوقت بكفاءة الخبرات الوطنية التي تقود المشروع، الذي يهدف لتحقيق الاستقرار في البلاد.

من جانبه أكد المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، أن الاتحاد الافريقي يدعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، للعبور إلى مرحلة الاستقرار، وبناء دولة ديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفق إطار قانوني.

وعبر المبعوث الخاص، عن التزام كافة الأفارقة بمساعدة ليبيا في هذا الملف، وتنظيم مؤتمر جامع تنبثق عنه قرارات مهمة، تمهد الطريق لإنجاز كل استحقاقات المرحلة، وفي مقدمتها المصالحة.