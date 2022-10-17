حلب: دليل إرشادي للإعلاميين بهدف تغطية الانتخابات المرتقبة

ناقشت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب اليوم الاثنين، في اجتماعها مع مدير إدارة العمليات الصادق الزكار، ورئيس قسم التدريب عبد الباسط النفاتي، ورئيس قسم التوعية عائشة ثبوت، ومسؤول وحدة دعم المرأة سوزان حمي، ومصممي الجرافيك، الاستعداد لإصدار دليل إرشادي شامل للإعلاميين حول أسس التغطية الإعلامية المتخصصة للانتخابات.

وبحسب بيان المفوضية، يهدف الدليل، الذي يشرف على إعداده فريق متخصص بالشأن الانتخابي إلى تقديم مصطلحات ومعلومات انتخابية للإعلاميين تساعدهم في صياغة خطاب إعلامي مهني، وللمساهمة في تعزيز اداءهم الإعلامي في تغطية الانتخابات.

يذكر أن “الدليل” الذي يعتبر الأول من نوعه، هو أحد مشاريع وحدة دعم المرأة بالمفوضية المدرج ضمن خطتها للعام 2022م، التي تعمل المفوضية على تنفيذها في إطار تعزيز جاهزيتها للانتخابات المرتقبة، بحسب البيان.