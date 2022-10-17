المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية ينظم أنشطة في مختلف المجالات

يواصل المركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني تنظيم اجتماعات وورش عمل وجلسات حوارية إلى جانب استضافة باحثين وخبراء وتوقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات.

بوابة إفريقيا الإخبارية تستعرض بعضا من نشاطات المركز خلال الأشهر الثلاث الأخيرة حيث عقد في 18 يوليو الماضي الاجتماع الدوري للمركز برئاسة مدير عام المركز أ.د. مختار أبوصاع وبحضور مديري الإدارات والمكاتب.

وتحدث المدير العام عن بعض الأعمال التي تحققت خلال الفترة الماضية مؤكدا ضرورة مواصلة العمل من أجل رفع كفاءة المركز ومواجهة كافة الصعوبات التي تواجه الإدارات وتحول دون الوصول إلى تحقيق أهداف المركز.

الأمن السيبراني

وعقدت اللجنة العلمية اجتماعها الدوري الثالث عشر في 25يوليو برئاسة مدير عام المركز أ.د. مختار أبوصاع لمناقشة أهمية الأمن السيبراني ومدى إمكانية التعاون مع مراكز البحوث والدراسات النظيرة في الدول الشقيقة ودول حوض البحر المتوسط للاستفادة من تجاربها، وغيرها من المواضيع الأخرى التي تتعلق بأعمال البحث العلمي في جميع المجالات الاستراتيجة والأمنية.

الرقي بالمركز

كما جرى في الأول من أغسطس الماضي عقد اجتماع برئاسة مدير عام المركز أ.د مختار أبوصاع وبحضور مديري الإدارات والمكاتب حيث أكد المدير العام مواصلة العمل والتعاون بين الإدارات من أجل الرقي بالمركز حتى يؤدي عمله على أكمل وجه في جميع المجالات داخل نطاق اختصاصه .

وتطرق الحاضرون إلى بحث سبل تذليل الصعاب التي تواجههم في العمل وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها .

وأيضا عقدت اللجنة العلمية في 5 سبتمبر الماضي اجتماعها الدوري الخامس عشر برئاسة أ.د. مختار أبوصاع مدير عام المركر والذي تناول استكمال بعض الموضوعات العلمية ومناقشة كتيب ومطوية المركز واعتمادهما، واعتماد الموقع الإلكتروني بالإضافة إلى استعراض بعض الفاعليات العلمية المزمع عقدها في الفترة القادمة.

بيانات رقمية

وعقدت اللجنة العلمية اجتماعها الدوري الرابع عشر في 8 أغسطس الماضي والذي تناول جملة من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بتصميم بعض الوسائل التي يمكن من خلالها التعريف بالمركز في الأوساط الأكاديمية، واقتراح الآليات المناسبة للتواصل مع مراكز البحوث والدراسات المختلفة والمجلات العلمية المعروفة من أجل إنشاء قاعدة بيانات رقمية بالمركز تضم كتب و دراسات وبحوث يمكن أن تكون مراجع للباحثين كما تم مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بعمل المركز.

مركز الأهرام

كما جرى في 20 يوليو الماضي اتصال عبر تقنية الزوم بين كل من الأستاذ الدكتور مختار أبوصاع مدير عام المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني والأستاذ الدكتور محمد فائز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، رفقة الدكتور أحمد عليبه المختص بالشأن الليبي حيث أعطى مدير المركز نبدة عن المركز ونشاطاته وأهدافه، وأشار إلى إمكانيه التعاون بين المركزين في القضايا ذات الاهتمام المشترك معربا عن تطلعه لتعاون أكبر بين المركزين خلال الفترة القادمة.

وأشاد الدكتور محمد فائز فرحات بدور المركز الليبي الذي يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمساهمة في تنميته واستقراره، مؤكدا تعاونه الكامل مع المركز الليبي من أجل السير نحو الريادة والتميز وضرورة التواصل والمشاركة في كافة الموضوعات والقضايا التي تهم المركزين .

واختتم الاتصال بوضع تصور لاتفاقية تعاون مشترك تأطر عملية التواصل والتعاون بين المركزين يتم التوقيع عليها في لقاء مباشر بين مسؤولي المركزين في مصر أو ليبيا.

الاقتصاد

واستضاف وزير الاقتصاد محمد الحويج فريق الجلسة الحوارية الفكرية الخاصة بالمجال الاقتصادي بالمركز الليبي في 22 أغسطس الماضي بمقر وزارة الاقتصاد لمناقشة بعض القضايا المهمة في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ودار حوار جاد ومثمر حول الرؤية الاستراتيجة لليبيا 2040.

اتفاقية تعاون

وفي إطار التعاون بين مؤسسات الدولة جرى في 26يوليو الماضي بمقر وزارة التخطيط توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الليبي للدراسات الإستراتيجة والأمن الوطني والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية برعاية وزير التخطيط محمد الزيداني.

وبهدف مد جسر التعاون الدولي مع المراكز البحثية المناظرة تم يوم 24 أغسطس الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني ومركز الدراسات الأفريقية نيامي النيجر تضمنت التعاون في مجالات البحث العلمي المتعددة وتبادل الخبرات والمشاركة في الفعاليات العلمية وتحليل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حوكمة الجمعيات الأهلية

كما عقد في 29 سبتمبر الماضي ورشة عمل بعنوان “حوكمة الجمعيات والمنظمات الأهلية في ليبيا“ والتي تضمنت أربعة محاور أولها حول منظمات المجتمع المدني “النشأة والآليات وأدوات العمل وتحقيق الأهداف”، في حين تناول محورها الثاني “مبادئ حوكمة الجمعيات والمنظمات بين النظرية والتطبيق” أما المحور الثالث فتركز حول العلاقة بين ديوان مفوضية المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية والجهات المختصة وتناول المحور الرابع تمويل الجمعيات والمنظمات المحلية وآلية التقييم والإنفاق وتهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على الأسس والمعايير العلمية لحوكمة الجمعيات والمنظمات المدنية في ليبيا إضافة إلى تشخيص مستوى امتثالها لمبادئ حوكمتها من منظور تطوير قيمها التنظيمية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي في مجال حوكمة منظمات المجتمع المدني في ليبيا بما يعزز دورها الإيجابي.

رؤية ليبيا 2040

ونظم المركز الجلسة الحوارية الثانية عشر في المجال الأمني ضمن سلسلة الجلسات الحوارية الفكرية لرؤية ليبيا الحديثة 2040 بحضور نخبة من المفكرين والأكاديميين والمختصين بالمجال الأمني وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تمر بها ليبيا وإعداد رؤية مستقبلية تسهم في الاستقرار الأمني للبلاد .

وفي إطار تعزيز الجلسات الحوارية من أجل وضع أسس وقواعد أكثر رصانة لإعداد رؤية ليبيا 2040 وبعد استكمال الجلسات الحوارية الفكرية بدأ المركز في استضافة خبراء من القطاعات الخدمية والتنفيذية لعرض ورقة عمل بشأن تصور ملامح استراتيجية الرياضة الليبية، حيث قدم الخبير أ.د. معز شفتر في 21 سبتمبر الماضي عرضا مرئيا لخطة 2025

الجامعات الليبية

واستضاف المركز في 6 يوليو الماضي أ.د. المدني دخيل أستاذ الكيمياء الذرية والأطياف رئيس جامعة طرابلس سابقا حيث قدم محاضرة علمية بعنوان ( الجامعات الليبية الدور المفقود) بحضور مديري الإدارات بالمركز بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة الأكاديمين في مجال البحث العلمي.

وأيضا عقدت جلسة علمية في 9 أغسطس الماضي بعنوان توظيف البيئة الافتراضية في الجامعات الليبية قدم فيها الدكتور الربعي جله أستاذ الكيمياء الفيزيائية بجامعة طرابلس عرضا مرئيا حول دور التقنية الافتراضية في تنمية مهارات طلاب الجامعات بحضور مجموعة من المختصين والمهتمين بالمجال التقني والفني.

رفع الدعم

وعقدت في بداية أغسطس الماضي اللجنة المكلفة بإعداد دراسة علمية حول رفع الدعم عن المحروقات اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة زينب عبدالسلام وبحضور أعضائها الدكتور جمال محمد اندير والدكتور يونس أبوشيبه والدكتور عاصم شعيلي التائب والأستاذ أحمد البخيخي وذلك لمناقشة البنود الأساسية التي سيتم تناولها في هذه الدراسة والأسلوب والمنهجية المتبعة فيها بالإضافة إلى العمل على إعداد ندوة علمية بخصوص السلبيات والايجابيات المترتبة عن رفع الدعم على المحروقات .

التنمية المستدامة

وفي إطار مناشط وفعاليات المركز نظم المركز في 20 يوليو 2022 م الجلسة الحوارية الرابعة في مجال التنمية المستدامة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية الفكرية لمناقشة الرؤية والرسالة والأهداف المتعلقة برؤية ليبيا 2040 بحضور نخبة من المفكرين والمهتمين في مجال البيئة والتنمية المستدامة حيث افتتح الدكتور محمد قريو الجلسة بعرض مرئي عن الأمن وعلاقته بالتنمية المستدامة ثم بدأ بالتعريف بالأهداف السابعة عشر للتنمية المستدامة ومدى تطبيقها في ليبيا.

ونظم المركز في 18 يوليو الجلسة الثالثة في مجال التعليم ضمن سلسلة الجلسات الحوارية الفكرية لرؤية ليبيا الحديثة بحضور نخبة من المفكرين والأكاديمين في المجال التعليمي بمشاركة بعض الأساتذة المختصين عبر تقنية الزوم من أجل إعداد وضع تصور ومنهجية خاصة بالتعليم حتى ترتقى ليبيا ضمن مصاف الدول المتقدمة.

المجال السياسي

كما عقدت في 16 يوليو الجلسة الثانية في المجال السياسي بحضور نخبة من المفكرين والأكاديمين في هذا المجال وذلك لإعداد تصور ومنهجية خاصة في المجال السياسي والتي تعتبر من ضمن المجالات المستهدفة لرؤية ليبيا الحديثة 2040

وتحت شعار دولة آمنة ومستقرة وعادلة ورائدة انطلقت أولى الجلسات الحوارية الفكرية يوم 2 يوليو 2022 بعنوان العدل بحضور نخبة من الأساتذة والمفكرين لوضع ملامح الرؤية المستقبلية لليبيا الحديثة.