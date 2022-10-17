المشير حفتر: نعلن جاهزيتنا لحماية الشعب في انتفاضته لتغيير الواقع

العنوان – سبها

وجه القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، كلمة إلى الجماهير خلال الاستعراض العسكري الذي شهدته مدينة سبها.

وقال حفتر في كلمته إن سبها هي خط الدفاع عن الهوية الوطنية والأمن القومي، وكل المدن تعاني آثار الفشل الحكومي، وحال الجنوب بلغ مرحلة لا تطاق ولم يعد يمكن السكوت عليه.

وأضاف حفتر، أن حجم الأموال الطائلة التي أنفقتها الحكومات المتعاقبة في 10 سنوات، كان بوسعها رفع حالة المواطن إلى أعلى المستويات.

وأكد القائد العام أنه لا حل إلا بانتفاض الشعب ضد العبث السياسي الذي فاقم معاناته وضد المتربعين على السلطة كأنها ميراث لهم، ومن يحملون السلاح خارج الجيش والشرطة، والمعرقلين لبناء الدولة، والداعين إلى الكراهية والبغضاء

وأضاف حفتر :”نعلن جاهزيتنا لحماية الشعب في انتفاضته لتغيير الواقع وماعلى الشعب إلا أن يتقدم لتصدر المشهد وسيجدنا إلى جانبه”.

وتابع القائد العام :”مازلنا نعمل جاهدين لتطوير قدراتنا لبلوغ أقصى حالات الأمن والاستقرار رغم كل العراقيل”.

وقال أيضًا :”نعلن من سبها أن القيادة العامة تفتح أبوابها لكل القوى الوطنية في كل الأوقات ولن تتردد في أقصى ما بوسعها لمساندتها والعمل معها لإنقاذ الوطن”.

وأكد القائد العام :”لن تسقط ليبيا مادام في جيشها الوطني قلب ينبض، وما كان لكتائب الجيش أن تؤدي دورها بنجاح لولا تعاونكم معنا”.

وذكر المشير حفتر أنه يجب الاعتراف بفشل كل المسارات ولا مسار للنجاح إلا الذي يصنعه الشعب.