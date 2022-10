البكوش: أمام باتيلي إرث من الخلافات الممتدة منذ 10 سنوات

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن أمام المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إرثًا من الخلافات الممتدة منذ 10 سنوات، ولا سيما الثماني الأخيرة في ظل وجود مجلسي الدولة والنواب، وتعاقب 6 حكومات انتقالية على البلاد، وأربعة حروب، وما يقارب 10 آلاف قتيل.

البكوش رأى في حديث لموقع “العربي الجديد” أن الدول في المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة، لم تستفد من الدروس السابقة، وهي تحاول اعتماد الآليات السابقة نفسها في طرح الحلول، انطلاقًا من اعتمادها على تلك الأجسام السياسية والتي انتهت ولايتها منذ سنوات.

وأشار البكوش إلى أنه لا يمكن مطالبة القوى السياسية الحالية بوضع قوانين قد تخرجها من المشهد السياسي، سواء عبر الانتخابات أو غيره، لكن ملتقى الحوار السياسي في 2021، والذي وضع مسارًا لحكومة موحدة نالت ثقة مجلس النواب، قد يكون أفضل الحلول، إذ إنه بمجرد إحالة قضية القاعدة الدستورية منه إلى مجلس النواب، عادت البلاد إلى دوامة الفشل وهذه العملية قد تكون الدرس الأهم للانطلاق منه في عمل البعثة الأممية الجديدة.

