دغيم: بداية صحيحة لباتيلي.. وتوافق “النواب والدولة” مستحيل

الوطن / رصد

قال عضو مجلس النواب المقال زياد دغيم، إن تعيين مبعوث جديد بعد فترة من الجدل داخل مجلس الأمن ووصوله لممارسة مهامه رسميا تؤكد وجود رؤية وتصور دولي مشترك للمرحلة القادمة في ليبيا.

وأضاف دغيم، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن اختيار الأفريقي عبدالله باتيلي قد يساعد قليلا في حلحلة الأزمة الراهنة، معتبرا أن تأكيد باتيلي على أن إجراء الانتخابات من أهم أولوياته عبر مسار توافقي “بداية صحيحة”.

وتابع دغيم: “لا نعرف ماذا يعني المسار التوافقي في رؤية ووجهة نظره، لكن تشكيل لجنة حوار جديدة أمر صعب ومستبعد، وكذلك إعادة تفعيل ملتقى الحوار لن يكون من أولويات المبعوث الجديد”.

وأكد أنه من المستحيل حصول توافق بين مجلسي النواب والدولة بخصوص الملفات العالقة بينهما، وبالتالي يكمن الحل في دعم المجلس الرئاسي لتنفيذ استحقاقات المرحلة وتحقيق الهدف الرئيسي من خارطة الطريق والمؤتمن عليها الرئاسي وهي إجراء الانتخابات في أقرب وقت.