المنقوش: نستعين بخبرة صربيا لإحداث نقلة كبيرة في الدبلوماسية الليبية

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبدالحميد الدبيبة، نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها، زيارة إلى الأكاديمية الدبلوماسية الصربية الواقعة في مقر وزارة الخارجية الصربية، في أولى خطوات الاتفاقية بين ليبيا وصربيا.

وبحسب بيان خارجية الدبيبة، فإن المنقوش كان في استقبالها وكيل وزارة الخارجية الصربية لشؤون التعاون الثنائي “ألكسندر يانكوفيتش” ومديرة الأكاديمية الدبلوماسية “مارينا يوفيتشيفيتش” وبحضور سفير ليبيا لدى صربيا محمد بن غلبون.

وطالبت نجلاء المنقوش، من “ألكسندر”، مباشرة تفعيل الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، وذلك بتدريب أعضاء من السفارة الليبية كأول خطوة وإمكانية إرسال أعضاء هيئة تدريس من الأكاديمية الصربية لمعهد الدراسات الليبية لإلقاء محاضرات عن الدبلوماسية وتبادل الخبرات في المجال التعليمي الأكاديمي والمفاوضات والعلاقات الدولية والبروتوكل.

كما أكدت المنقوش، أهمية تدريب وتطوير الكوادر الدبلوماسية الليبية، حيث تكون مؤهلة علمياً وعملياً لإحداث نقلة كبيرة في المجال الدبلوماسي الليبي.