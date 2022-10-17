بعد توقف 5 سنوات.. الليبية للأسمدة: تشغيل مصنع الأمونيا الأول خلال أيام

أكد المدير التنفيذي للشركة الليبية للأسمدة عوض الصابر أن الشركة ستشرع في عمليات تشغيل مصنع الأمونيا الأول خلال الأيام القليلة القادمة بعد توقف دام خمس سنوات.

وأكد الصابر خلال اجتماع الإدارة العامة للصناعات النفطية بالمؤسسة الوطنية للنفط مع مسؤولي الشركة الليبية للأسمدة عبر الدوائر المغلقة أنه من المقرر أن يتم تشغيل مصنع اليوريا الأول عام 2024.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس استعراض النشاط العام للشركة فيما يخص الصحة والسلامة والبيئة والصيانة كما جرى مناقشة سير عمليات التشغيل والإنتاج والمشاريع القائمة والمقترحة للعام 2023 بالإضافة لمناقشة البرامج المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات والتدريب.

واستحوذت المؤسسة الوطنية للنفط في يناير 2021 على حصة شركة “يارا” النرويجية في الشركة الليبية للأسمدة البالغة 50% وبهذا الاستحواذ أعيدت ملكية مصانع اليوريا والأمونيا بالكامل للدولة الليبية بنسبة 75% للمؤسسة الوطنية للنفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وشارك في الاجتماع عن المؤسسة الوطنية للنفط مدير عام الصناعات النفطية خالد جويلي ومدير إدارة البتروكيماويات والغاز المحبوب دريدر وعدد من الأخصائيين والمنسقين والمراقبين بالإدارات ذات العلاقة وعبر الدائرة المغلقة مدير إدارة القياس حامد التواتي ومدير عام تنمية الموارد البشرية محمد أبولعج.

وعن الشركة الليبية للأسمدة حضر المدير التنفيذي للشركة الدكتور عوض الصابر ومديرو إدارات الصيانة والأمونيا ومصنع اليوريا والمالية والفنية وشؤون العاملين وعدد من المراقبين والمنسقين بالإدارات ذات العلاقة.