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خلال لقاء سفير إسبانيا.. اللافي يُشدد على تفعيل المسار الأمني وجمع السلاح

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع سفير دولة إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها.

وبحسب بيان المجلس، أشاد اللافي خلال اللقاء بدور إسبانيا في دعم المسار الأمني في ليبيا، عبر استضافتها اجتماع طليطلة المعني بجمع السلاح وإدماج المقاتلين، مؤكداً الحاجة للبناء على توصيات ومخرجات هذا الاجتماع، للمساهمة في حل مشكلة انتشار السلاح.

وشدد اللافي على ضرورة تفعيل المسار الأمني وجمع السلاح، لضمان إنجاح المصالحة الوطنية، والعملية السياسية في ليبيا.

من جانبه أكد السفير الإسباني على دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي، وكل ما من شأنه أن يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأبدى السفير خلال اللقاء استعداد بلاده لتقديم كل الدعم، لإنجاح ملف المصالحة الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي.

 وعبر السفير الإسباني عن تقدير بلاده لدور المجلس، في المحافظة على المسار السياسي، ونجاحه في ملف المصالحة الوطنية.


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صحيفة العنوان الليبية

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