البيوضي: لا يوجد أي دور للنواب والدولة أو لحكومة باشاآغا.. وليبيا فعليًا باتت رهينة

ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن العام الدراسي بدأ وما زال مصير الكتاب المدرسي مجهولًا، وقد أنهى الطلاب عامهم السابق دون كتاب، لكن عبد الحميد الدبيبة قرر الظهور في هذا اليوم ليتحدث عن 1500 مدرسة كان وعد بإنجازها العام الماضي وطور من وعده اليوم لتنتهي خلال 3 سنوات.

البيوضي اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الدبيبة في الواقع أراد أن يشير لمشروع ديمومته، حيث يقترب إعلان صفقتين متتابعتين على غرار صفقة النفط ويقودها (ذات الأشخاص).

وأضاف: “حيث سيتم تغيير رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار وأعضاء مجلس الإدارة، ويتم الآن التفاوض على الأسماء وبعض الشركات الرئيسية، وبعد ذلك سيكون التالي محافظ ليبيا المركزي والذي حسمت مسألة اختياره ويجري التفاوض على العضويات”.

ونوّه أنه لا يوجد أي دور للنواب والدولة أو لحكومة باشاآغا، وليبيا فعليًا باتت رهينة، ولقد تمكن النهب الممنهج من وضعها في خطر الإفلاس وعدم القدرة على دفع رواتب العاملين فيها، حيث تقلص الاحتياطي الحر لمبلغ 22 مليارًا فقط لا غير.

