نجلاء المنقوش: حكومتنا منفتحة

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش المجموعة العربية في العاصمة الصربية بلغراد بحضور عميد السفراء العرب وسفير دولة فلسطين بجمهورية صربيا محمد نبهان.

ألقت نجلاء المنقوش كلمة أمام سفراء ورؤساء بعثات الدول العربية المعتمدين بجمهورية صربيا ” الإمارات وقطر والكويت وتونس ولبنان و المغرب و الجزائر و العراق شددت فيها على ضرورة توحيد جهود جامعة الدول العربية وتحديث أجندتها واتخاذ قرارات تكون شجاعة وصارمة، بالإضافة إلى العمل المشترك بين هذه الدول وترك الخلافات جانباً.

وأكدت الوزيرة على أن حكومة الوحدة الوطنية منفتحة على جميع الدول الصديقة والشقيقة لليبيا؛ لأي مصالح مشتركة بين البلدين، لما لها من فائدة تعود للشعوب، على حد قولها.