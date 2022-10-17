التومي يفتتح فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى

افتتح وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، اليوم الإثنين، فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى، كما اجتمع مع مديري الأمن بالمنطقة لمناقشة أوجه التكامل مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
حضر الافتتاح رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومديرو الأمن بالمنطقة الوسطى، ومدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، ورئيس وأعضاء فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى، ومستشار وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ورئيس المجلس البلدي مصراتة.
وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن التومي أجرى جولة تفقدية داخل الفرع، مطلعًا على محتوياته والتجهيزات الفنية من مبرزات جرمية والبصمات والتصوير الجنائي ومعمل التحاليل الجنائية والروبوتات وأجهزة كشف الألغام والمتفجرات وجرائم المعلومات.
التومي يجتمع مع مديري أمن المنطقة الوسطى
وفي سياق متصل، التقى التومي اليوم الإثنين مديري الأمن بالمنطقة الوسطى «مصراتة، زليتن، الخمس، مسلاتة، ترهونة، القره بوللي»، وذلك بديوان مديرية أمن مصراتة، لمناقشة عدد من المواضيع الإدارية والفنية والإجرائية.
وأكد الوزير المكلف ضرورة تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق الأمني المشترك، ومضاعفة الجهود في أعمال الاستدلال، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي عقده أمس الأحد بمديري أمن الساحل الغربي حول ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب التواصل مع هذه المديريات وتبادل المعلومات وتكاتف الجهود الأمنية، والالتزام بإعداد التقارير الأمنية من أجل توحيد جهود مديريات الأمن والتنسيق الأمني والإجرائي مع الأجهزة والإدارات الميدانية.
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دورات تدريبية حول التحقيق والتحري
وأصدر التومي تعليماته بالبدء في الدورات التدريبية لكافة مديريات الأمن خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب وجهاز المباحث الجنائية حول إعداد الحقيبة التدريبية الخاصة بأعمال التحقيق والتحري والقبض والتفتيش والاستيقاف.
جانب من افتتاح فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى، الإثنين 17 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)
جانب من افتتاح فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى، الإثنين 17 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)
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