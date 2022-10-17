التومي يفتتح فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى

افتتح وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، اليوم الإثنين، فرع جهاز المباحث ‏الجنائية بالمنطقة الوسطى، كما اجتمع مع مديري الأمن بالمنطقة ‏لمناقشة أوجه التكامل مع الأجهزة الأمنية ‏الأخرى.‏

حضر الافتتاح رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ‏ومديرو الأمن بالمنطقة الوسطى، ومدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، وآمر قوة ‏دعم مديريات الأمن بالمناطق، ورئيس وأعضاء فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة ‏الوسطى، ومستشار وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ورئيس المجلس البلدي مصراتة.‏

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن التومي أجرى جولة تفقدية داخل الفرع، مطلعًا على محتوياته والتجهيزات الفنية ‏من مبرزات جرمية والبصمات والتصوير الجنائي ومعمل التحاليل الجنائية ‏والروبوتات وأجهزة كشف الألغام والمتفجرات وجرائم المعلومات.

التومي يجتمع مع مديري أمن المنطقة الوسطى

وفي سياق متصل، التقى التومي اليوم الإثنين مديري الأمن بالمنطقة ‏الوسطى «مصراتة، زليتن، الخمس، مسلاتة، ترهونة، القره بوللي»، ‏وذلك بديوان مديرية أمن مصراتة، لمناقشة عدد من ‏المواضيع الإدارية والفنية والإجرائية.

وأكد الوزير المكلف ضرورة تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق ‏الأمني المشترك، ومضاعفة الجهود في أعمال الاستدلال، مشيرًا إلى أن ‏الاجتماع الذي عقده أمس الأحد بمديري أمن الساحل الغربي حول ملف ‏الهجرة غير الشرعية يتطلب التواصل مع هذه المديريات وتبادل ‏المعلومات وتكاتف الجهود الأمنية، والالتزام بإعداد التقارير الأمنية من ‏أجل توحيد جهود مديريات الأمن والتنسيق الأمني والإجرائي مع الأجهزة ‏والإدارات الميدانية.‏

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دورات تدريبية حول التحقيق والتحري

وأصدر التومي تعليماته بالبدء في الدورات التدريبية لكافة ‏مديريات الأمن خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب ‏وجهاز المباحث الجنائية حول إعداد الحقيبة التدريبية الخاصة بأعمال ‏التحقيق والتحري والقبض والتفتيش والاستيقاف. ‏

جانب من افتتاح فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى، الإثنين 17 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)

جانب من افتتاح فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى، الإثنين 17 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)