سفير هولندا لدى ليبيا يُشيد بالجهود الأممية لدعم ملف المصالحة الوطنية

طرابلس 17 أكتوبر 2022 (وال)- ثمٌن سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ، بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم ملف المصالحة الوطنية.

وأشاد هوخيوونيخ – في تغريده نشرها عبر حسابه بموقع تويتر – بمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتي عقدت قبل أيام بمشاركة المجلس الرئاسي.

وقال السفير الهولندي إن النقاشات التي جرت خلال هذا اللقاء كانت مهمة حول ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا، مشيرًا إلى أن مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان هي جزء من عملية برلين.

وأكد هوخيوونيخ استعداد الرؤساء المشاركون من دول هولندا وسويسرا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة لتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.

وكانت مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، برئاسة سويسرا وهولندا إلى جانب الاتحاد الإفريقي قد نظمت، جلسة إيضاحية في الـ 13 من الشهر الجاري للخبراء حول المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق بمشاركة المجلس الرئاسي. (وال)

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