العرفي: جلسة البرلمان ستناقش مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا

الوطن / رصد

أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أن جلسة البرلمان الثلاثاء، ستناقش مذكرة التفاهم والاتفاقية التي وقعتها حكومة الدبيبة مع دولة تركيا.

وأضاف العرفي: سنبدأ من حيث توقفنا في الجلسة السابقة، وسيتم استدعاء كافة الهيئات والأجهزة الرقابية لكشف التجاوزات الجسيمة والفساد المستشري في حكومة الدبيبة.

ولفت عضو مجلس النواب عن مدينة المرج أنه سيتم استدعاء رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ومعرفة كيفية الحلول التي يراها لتمويل حكومته.

وتابع: سيتم معرفة كيف ستجري الحكومة الليبية انتخابات المجالس البلدية بالدرجة الأولى الواقعة تحت سيطرة حكومته، خاصة وأن هناك لجنة مركزية لانتخابات المجالس البلدية، وهناك لجنة مركزية مسبقاً في طرابلس، والآن أصبحت لجنتين مركزيتين.