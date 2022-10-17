«اللواء 444 قتال» يحرر 9 مخطوفين أفارقة جنوب منطقة نسمة

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، عن تحرير 9 مخطوفين من جنسيات أفريقية، تعرض أهلهم في وقت سابقٍ للابتزاز لدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.

وقال اللواء، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إنه تلقى بلاغًا من عائلات أجنبية يحملون جنسيات بلدان إفريقية بتعرض 9 أشخاص من أبنائهم للخطف جنوب منطقة نسمة، حيث طالب الخاطفين ذويهم بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم أو قتلهم.

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وأفاد بأن إحدى مفارزه تمكنت من تحرير المخطوفين، وضبط الخاطفين، وسيتم التحقيق معهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.

جانب من عملية تحرير المخطوفين (اللواء 444 قتال)

جانب من عملية تحرير المخطوفين (اللواء 444 قتال)

جانب من عملية تحرير المخطوفين (اللواء 444 قتال)

جانب من عملية تحرير المخطوفين (اللواء 444 قتال)