اللافي يُشيد بالاتحاد الأفريقي واللجنة الاستشارية في جهودهما بدعم المصالحة الوطنية

طرابلس 17 أكتوبر2022 (وال)- أشاد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الإثنين، بدور الاتحاد الأفريقي في مساندته لجهود المجلس، في المجالات الفنية والاستشارية في مسار المصالحة الوطنية، مسترشدًا في ذات الوقت بكفاءة الخبرات الوطنية التي تقود مشروع المصالحة، الذي يهدف لتحقيق الاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال ترأس اللافي لإجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، مع بعثة الاتحاد الأفريقي، الممثلة للرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

وحيّا اللافي أعضاء اللجنة الاستشارية على تحملّهم هذه المسؤولية الجسيمة، من أجل المضي قُدمًا نحو المصالحة التي تُعد السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم الأهلي لليبيا وشعبها، مؤكدًا عزم المجلس على الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية.

وأعتبر اللافي حسب صفحة المجلس الرئاسي إن طريق النجاح لأي حل سياسي يبدأ من نجاح هذا المشروع.

بدوره، أكد المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، أن الاتحاد الأفريقي يدعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، للعبور إلى مرحلة الاستقرار وبناء دولة ديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفق إطار قانوني، معبرًا عن إلتزام كل الأفارقة بمساعدة ليبيا في هذا الملف، وتنظيم مؤتمر جامع تنبثق عنه قرارات مهمة، تمهد الطريق لإنجاز كل استحقاقات المرحلة وفي مقدمتها المصالحة.

واستعرض اللقاء الذي تم بديوان المجلس الرئاسي، عديد القرارات التي تم اتخادها في الاجتماعات السابقة، في إطار الدعم الأفريقي لمشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف لنجاح الملتقى الجامع، ووضع المقترحات التي تُعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي والوفد المرافق له، ورئيس وأعضاء لجنة متابعة مشروع المصالحة الوطنية، ووكيل وزارة الخارجية. (وال)

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