روفنتيلي: مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست مشكلة ليبيّة

الوطن / رصد

قال المحلل السياسي دانييلي روفنتيلي، إن إيطاليا تتبع للأمم المتحدة، والأمم المتحدة لا زالت تعترف بحكومة الدبيبة، لأنها انبثقت عبر اتفاقيتها.

واعتبر روفنتيلي في تصريحات متلفزة تابعتها “الوطن”، أن عدم وجود حكومة موحدة وحقيقة في ليبيا يعد عائقا كبيرا أمام إجراء الانتخابات، وأن حكومة الدبيبة لم تتمكن من إجرائها في ديسمبر رغم تعهدها بذلك.

وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، أكد روفنتيلي أنه يجب على أوروبا العمل مع السلطات الليبية لإيجاد حل للمشكلة، التي لا تعد مشكلة ليبية، حيث إن المهاجرين يأتون من دول إفريقيا للعبور من ليبيا، مضيفاً أنه من الضروري وجود حكومة قوية في البلاد حتى تتمكّن من السيطرة على الحدود ومعالجة الأزمة.