المشير خليفة حفتر: الزمرة المتصارعة على السلطة أخفقت في تحقيق الوفاق وفاقمت الأزمة

قال المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، إن الجيش سيواصل مسيرته النضالية في التصدي لأي عدوان ينال من البلاد وسيدافع عن شعبها.

وأضاف المشير خليفة حفتر، في كلمته للمشاركين في العرض العسكري المهيب في سبها، أن مدينة سبها العزيزة خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية والأمن القومي، ومحور الارتكاز الذي يحفظ لليبيا أمنها واستقرارها.

وأكد أن ليبيا لن تسقط ما دام في جيشها الوطني قلب ينبض وفي نفوس أبنائها إرادة لا تقهر وإصرار على مواجهة التحدي.

وتابع:” نعلن من سبها مدينة الشرفاء أن القيادة العامة تفتح أبوابها للقوى الوطنية في كل الأوقات ولن تتردد في تقديم أقصى ما في وسعها لمساندتها”.

واستطرد المشير خليفة حفتر:” مهما قدمت القوات المسلحة من جهود وتضحيات من أجل استقرار الجنوب نشعر أنه يستحق المزيد ولم نعطه حقه حتى الآن”.

وأوضح المشير خليفة حفتر:” يسعدني أن نشهد هذا الاستعراض العسكري المشرف للقوات المتمركزة في الجنوب لحمايته والدفاع عنه وحماية استقراره، فالقوات المسلحة بالجنوب لم تكن تنجح في دورها إلا بتعاون أهالي الجنوب”.

وقال المشير خليفة حفتر:” ما زلنا نعمل جاهدين لتطوير قدرتنا لبلوغ أقصى درجات الأمن والاستقرار، فالقوات المسلحة قدمت تضحيات في مواجهة الإرهاب وحققت الانتصار عليه بتعاون الشعب الليبي”.

وبين المشير خليفة حفتر:” لا مسار يؤدي إلى النجاح إلا المسار الذي اختاره الشعب، وجاهزون لحماية الشعب في انتفاضته وما على الشعب إلا أن يتصدر المشهد”، مشيدا بالعرض العسكري المشرف والكتائب المرابطة في الجنوب والمتأهبة لصد أي عدوان، والاستقبال الحار الذي وجدناه في مدينة سبها.

وأكد المشير حفتر، أن الزمرة المتصارعة على السلطة أهدرت وقتاً ثمينا وأخفقت في تحقيق الوفاق وفاقمت الأزمة، لافتاً إلى أن الأموال المنفقة خلال 10 سنوات كانت كفيلة بإحداث التنمية والتطور لكنها أهدرت في منظومة الفساد.